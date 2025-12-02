Agricultura de regadío
El sector arrocero extremeño baraja manifestarse en Madrid por la crisis de precios
También exigen medidas de salvaguarda frente a la entrada masiva de arroz de terceros países, a la que acusan de generar una “competencia desleal” en el mercado europeo.
Samuel Sánchez
La Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura ha convocado a todas las OPAs y asociaciones agrarias a una reunión el próximo 3 de diciembre en Zurbarán (Badajoz) para valorar una posible manifestación ante el Ministerio de Agricultura en Madrid, con el fin de visibilizar la “grave situación” que atraviesa el cultivo del arroz en la región.
Según el colectivo, los productores afrontan una caída continuada de los precios que no cubre los crecientes costes de producción, comprometiendo la viabilidad de explotaciones familiares y empresas vinculadas al sector. También exigen medidas de salvaguarda frente a la entrada masiva de arroz de terceros países, a la que acusan de generar una “competencia desleal” en el mercado europeo.
La plataforma reclama además un sistema de etiquetado claro que permita diferenciar el arroz extremeño del importado y pide reciprocidad en las normas fitosanitarias, ambientales y de seguridad alimentaria exigidas a países terceros.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Para desayunar, unas migas y para entrar en calor... el brasero de picón
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- Pocas luces (II)
- Un cielo de luces en la plaza de España: así ha arrancado la Navidad en Badajoz