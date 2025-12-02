El sector arrocero extremeño baraja manifestarse en Madrid por la crisis de precios

La Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura ha convocado a todas las OPAs y asociaciones agrarias a una reunión el próximo 3 de diciembre en Zurbarán (Badajoz) para valorar una posible manifestación ante el Ministerio de Agricultura en Madrid, con el fin de visibilizar la “grave situación” que atraviesa el cultivo del arroz en la región.

Según el colectivo, los productores afrontan una caída continuada de los precios que no cubre los crecientes costes de producción, comprometiendo la viabilidad de explotaciones familiares y empresas vinculadas al sector. También exigen medidas de salvaguarda frente a la entrada masiva de arroz de terceros países, a la que acusan de generar una “competencia desleal” en el mercado europeo.

La plataforma reclama además un sistema de etiquetado claro que permita diferenciar el arroz extremeño del importado y pide reciprocidad en las normas fitosanitarias, ambientales y de seguridad alimentaria exigidas a países terceros.