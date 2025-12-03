Cultura en Don Benito
La banda municipal de Don Benito homenajea a sus integrantes más veteranos
Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, el colectivo musical celebró un concierto en el que dio la bienvenida a más miembros
Samuel Sánchez
La Banda Municipal de Música de Don Benito ha celebrado su tradicional concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un espectáculo que volvió a llenar el auditorio principal de Feval. La cita reunió a numeroso público en una velada en la que, además de interpretar un programa variado, la agrupación dio la bienvenida a sus nuevos integrantes.
El acto incluyó también un reconocimiento especial a varios miembros que cumplen 20 y 30 años en la formación, algunos de ellos de manera ininterrumpida, poniendo en valor su compromiso y trayectoria dentro de la banda. Una gala que combinó música, emoción y celebración, reafirmando el papel de la Banda Municipal como referente cultural de la localidad dombenitense.
