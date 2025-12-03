La comarca avanza la transición a un sistema de agua monitorizado

El proyecto DIGITALASVEGAS, impulsado por Aquanex para modernizar y digitalizar el ciclo urbano del agua en las comarcas de Vegas Altas y La Serena, cumple su primer año de ejecución con resultados por encima de lo previsto, según han indicado estos días desde la propia entidad.

Tal y como destacan desde la entidad promotora, ya se ha desplegado el 76% de los contadores de telelectura inteligente contemplados, superando el objetivo inicial del 70%. Además, durante este periodo se han desarrollado 43 actuaciones, de las que siete están completamente finalizadas y 36 continúan en marcha.

El proyecto, financiado por la Unión Europea con más de 3,1 millones de euros, avanza de forma notable en la implantación de dispositivos inteligentes, que alcanzan coberturas del 80% en Almoharín, 82% en Madrigalejo, 73% en Medellín y 70% en Villanueva de la Serena.

Planes de emergencia

El proyecto en cuestión ha progresado también en la redacción de los planes de emergencia ante sequías y en los planes sanitarios del agua, además de iniciar los primeros sistemas de sensorización en captaciones, según detallan. Paralelamente, se están llevando a cabo los levantamientos topográficos de las redes de abastecimiento y saneamiento, una labor que tachan como necesaria para completar el mapa digital de infraestructuras.

Por otra parte, en los próximos meses está previsto finalizar la sensorización del saneamiento, que permitirá controlar en tiempo real 30 puntos críticos del alcantarillado y diez parámetros de calidad del agua residual. Actualmente, un equipo de 17 profesionales trabaja de forma directa en el desarrollo del proyecto.

Innovación rural

El director ejecutivo de Aquanex, Javier Sánchez Romero, destaca al respecto que «en solo un año, el proyectoha demostrado que la innovación no es exclusiva de las grandes ciudades» y subraya que 2025 está siendo «un año clave» en la integración digital del ciclo del agua en la comarca.

El proyecto tiene previsto concluir sus actuaciones en 2026 y contempla un periodo posterior de cinco años de seguimiento y mantenimiento para asegurar la durabilidad de las inversiones realizadas en este tiempo.