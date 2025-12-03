Don Benito dará la bienvenida a la Navidad este viernes con el encendido del alumbrado

Don Benito ha presentado su programación navideña para 2025, una propuesta que combina tradición, atracción turística y dinamización comercial. En sus primeras navidades como alcaldesa, Elisabeth Medina ha anunciado que la iluminación permanecerá activa hasta el 6 de enero y que el encendido se llevará a cabo este viernes y correrá a cargo del periodista José Luis Capilla, en reconocimiento a su trayectoria.

Este año se decorarán 55 zonas con 600 elementos, entre ellos un abeto de 20 metros en la plaza Santo Ángel, el pórtico de la plaza de la Constitución y los cielos de luces de la avenida del Pilar.

Además, la plaza de España será el epicentro de la campaña, con un gran pórtico de acceso, figuras de ángeles, un regalo gigante de nueve metros y una iluminación especial en las fachadas del ayuntamiento y la iglesia de Santiago. La ornamentación se amplía también a nuevas calles y a árboles emblemáticos de la ciudad.

El belén monumental a tamaño real regresará a la plaza Santo Ángel y habrá zambombas, actividades familiares y citas tradicionales como la San Silvestre o la cabalgata.