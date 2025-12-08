Ismael Arroyo se lleva el premio del Concurso Internacional de Música

El saxofonista extremeño Ismael Arroyo, natural de la localidad pacense de Navalvillar de Pela, ha obtenido el primer premio en la vigésimo primera edición del Concurso Internacional de Música de Les Corts, celebrado en Barcelona. El certamen, de referencia en el panorama europeo, reúne a jóvenes intérpretes de distintas especialidades como violín, violonchelo, piano, flauta, clarinete o saxofón, entre otras, y se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar carreras emergentes. Arroyo participó en la categoría instrumental, una de las más exigentes del concurso.

Tras recibir el galardón, el músico peleño expresó su satisfacción y reivindicó la importancia de dar visibilidad al instrumento. «Concursos como este permiten demostrar las cualidades sonoras y expresivas del saxofón, que merece un lugar destacado dentro del repertorio clásico», detalla emocionado el propio Ismael Arroyo.

Proceso de selección

El proceso de selección consta de tres fases eliminatorias en las que el jurado evalúa la solvencia técnica, la madurez interpretativa y la coherencia artística de los candidatos. El músico extremeño avanzó con claridad en cada una de ellas hasta situarse entre los cuatro finalistas, imponiéndose finalmente en una final muy disputada.

Uno de los aspectos más destacados de su participación fue la semifinal, donde interpretó obras compuestas específicamente para él por dos autores de reconocido prestigio: el madrileño Jorge Grundman y el catalán Albert Guinovart. Esta aportación refuerza su papel activo en la creación de nuevo repertorio para saxofón y evidencia la confianza que los compositores depositan en su capacidad interpretativa.

Nuevas obras

A sus recitales y proyectos de cámara, Arroyo suma una intensa labor en la promoción de nuevas obras, impulsando encargos y estrenos que amplían la literatura del instrumento. Su triunfo en Barcelona supone un paso decisivo en su proyección nacional e internacional, consolidándolo como una de las figuras emergentes más relevantes del saxofón clásico en España y Europa y que parte también de su amor por su localidad natal y por Extremadura.