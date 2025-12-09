Navidad
Villanueva de la Serena ya camina hacia el belén
La Junta de Hermandades ha inaugurado las actividades navideñas dentro de la campaña ‘Caminando hacia el belén.
Estarán disponibles hasta el próximo mes de enero.
Samuel Sánchez
El Belén Monumental de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Calvario, de Villanueva de la Serena, ya ha abierto sus puertas y lo hace convirtiéndose en uno de los principales reclamos navideños de la localidad. La alcaldesa, Ana Belén Fernández González, visitó esta semana la instalación, que combina escenas tradicionales con recreaciones de espacios locales como la calle Nazareno o el Charco del Bicho, evocando la ciudad del siglo XIX. La edición de este año incorpora una nueva distribución, elementos renovados y un homenaje a la hermana mayor honorífica, Cristina Díaz, recientemente fallecida.
El belén, abierto al público cuatro días por semana, forma parte de la III Ruta de Belenes ‘Cristina Díaz’, compuesta por diez montajes distribuidos entre templos y viviendas particulares.
De forma paralela, la Junta de Hermandades y Cofradías ha presentado la tercera edición de ‘Caminando hacia el Belén’, una programación de 15 actividades previstas hasta el 4 de enero. La concejala de Cultura, Ana Mansanet, destacó que esta iniciativa complementa la oferta municipal, mientras que el presidente de la Junta, Francisco Aragoneses, subrayó la consolidación de una ruta que integra belenes parroquiales, de hermandades y particulares, entre ellos los de Loli Mejías, Carlos Gallardo, José Antonio Borrallo y el belén de Playmobil de la zona comercial.
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Félix lleva veinte años vendiendo castañas en Badajoz: “La gente me aprecia mucho y ya tengo una clientela fija”
- Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: 'Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- El dragón que surca el Río Guadiana
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías
- Urgen al Ayuntamiento de Badajoz que abra el albergue del Revellín para las personas sin hogar: 'El frío llega y la calle mata