Villanueva de la Serena ya camina hacia el belén

El Belén Monumental de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Calvario, de Villanueva de la Serena, ya ha abierto sus puertas y lo hace convirtiéndose en uno de los principales reclamos navideños de la localidad. La alcaldesa, Ana Belén Fernández González, visitó esta semana la instalación, que combina escenas tradicionales con recreaciones de espacios locales como la calle Nazareno o el Charco del Bicho, evocando la ciudad del siglo XIX. La edición de este año incorpora una nueva distribución, elementos renovados y un homenaje a la hermana mayor honorífica, Cristina Díaz, recientemente fallecida.

El belén, abierto al público cuatro días por semana, forma parte de la III Ruta de Belenes ‘Cristina Díaz’, compuesta por diez montajes distribuidos entre templos y viviendas particulares.

De forma paralela, la Junta de Hermandades y Cofradías ha presentado la tercera edición de ‘Caminando hacia el Belén’, una programación de 15 actividades previstas hasta el 4 de enero. La concejala de Cultura, Ana Mansanet, destacó que esta iniciativa complementa la oferta municipal, mientras que el presidente de la Junta, Francisco Aragoneses, subrayó la consolidación de una ruta que integra belenes parroquiales, de hermandades y particulares, entre ellos los de Loli Mejías, Carlos Gallardo, José Antonio Borrallo y el belén de Playmobil de la zona comercial.