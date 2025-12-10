Apamex pide mejorar la accesibilidad de los bancos de la plaza de Don Benito

Apamex ha enviado al Ayuntamiento de Don Benito un informe técnico en el que detalla los requisitos que deben cumplir los bancos situados en los soportales municipales, tras la polémica generada sobre su adecuación normativa. La entidad señala que la ubicación es correcta, ya que mantienen una anchura libre de paso superior a 1,80 metros, tal y como exige la Orden TMA/851/2021, permitiendo además la orientación de personas con discapacidad visual.

No obstante, advierte de que los bancos no son accesibles en cuanto a diseño, al carecer de respaldo y reposabrazos, elementos obligatorios para un uso universal. También recuerda que, por cada agrupación o cinco unidades, debe existir al menos un banco plenamente accesible, algo que no se cumple en este caso concreto.

Asimismo, desde Apamex han subrayado que el Ayuntamiento solicitó esta valoración para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad urbana.