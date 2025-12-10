Certamen
Premio nacional para el IES Lacimurga de Navalvillar de Pela en sostenibilidad
El fallo reconoce el compromiso de este centro con un modelo educativo que integra sostenibilidad y también emprendimiento
Samuel Sánchez
El IES Lacimurga Constantia Iulia, de Navalvillar de Pela, se ha convertido en el primer instituto de Extremadura en recibir el Premio Nacional a Centros Educativos Sostenibles, otorgado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Tal y como destacan desde el propio centro, el fallo reconoce el compromiso de este instituto con un modelo educativo que integra sostenibilidad, competencias socioemocionales y emprendimiento.
El centro ha sido distinguido por aplicar un «enfoque escolar integral para la sostenibilidad», que abarca desde la gestión interna hasta la participación comunitaria. Uno de sus ejes es el Comité de Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global, motor de más de cuarenta iniciativas desplegadas este año.
La metodología propia del centro, denominada LACI, se basa en el aprendizaje experiencial y convierte al alumnado en protagonista mediante la resolución de retos reales, la reflexión crítica y la transferencia del conocimiento a su vida diaria. Además, también refuerza competencias demandadas en el ámbito laboral, como liderazgo, trabajo en equipo o adaptación al cambio, con el objetivo de mejorar la empleabilidad del alumnado.
El impacto del programa se extiende a Navalvillar de Pela, Madrigalejo, Obando y Vegas Altas.
