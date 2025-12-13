Hallado el cadáver del hombre desaparecido en Conquista del Guadiana

El cuerpo sin vida del hombre desaparecido en la tarde del miércoles en Conquista del Guadiana, pedanía del municipio pacense de Don Benito, ha sido localizado este sábado sobre las 9.40 horas por efectivos de la Guardia Civil integrados en el dispositivo de búsqueda.

Agentes de la Guardia Civil en la zona donde ha aparecido el cuerpo sin vida del vecino de Conquista del Guadiana. / Guardia Civil

Según han informado fuentes del instituto armado, el cadáver fue encontrado en una zona baja de zarzales, a unos 500 metros del lugar donde fue visto por última vez. Se trata de un hombre de unos 77 años.

Amplio operativo

La Guardia Civil había activado un amplio operativo después de recibir el aviso por la desaparición del vecino de Conquista del Guadiana, del que no se tenían noticias desde la tarde del miércoles. En el dispositivo han participado agentes de seguridad ciudadana de las patrullas territoriales de la compañía de Villanueva de la Serena, así como equipos cinológicos, el servicio aéreo Pegaso, efectivos del Seprona y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Guardias civiles, acordonando la zona. / Guardia Civil

Las circunstancias del fallecimiento están siendo investigadas por la Guardia Civil, que continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.