La Guardia Civil rescata a un anciano atrapado en el cauce del Guadiana en Don Benito

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre de 89 años, vecino de Don Benito, que quedó atrapado entre zarzales en el cauce del río Guadiana, dentro del término municipal dombenitense, tras activarse un dispositivo de búsqueda por su desaparición.

Según ha informado este lunes el Instituto Armado en una nota, el aviso se recibió a última hora de la tarde del sábado, cuando un familiar alertó de que el anciano no había regresado a su domicilio desde que salió por la mañana hacia una finca de su propiedad en el paraje conocido como La Habilla, ante el temor de que le hubiera ocurrido algo con la llegada de la noche.

Patrullas de la Compañía de Villanueva de la Serena localizaron su vehículo y, tras batidas por la zona, hallaron al hombre en un barranco de unos cuatro metros de profundidad, atrapado hasta los hombros entre la vegetación, con claros síntomas de hipotermia severa.

Uno de los agentes descendió con una eslinga para asegurar a la víctima y, con la ayuda del resto de efectivos, lograron rescatarlo, pese a que otro guardia civil resultó lesionado en un hombro durante la intervención. El anciano fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital de Don Benito-Villanueva.