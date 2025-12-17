Condenan actos vandálicos en Campanario por quema de contenedores

El Ayuntamiento de Campanario ha condenado los actos vandálicos registrados el pasado sábado por la noche, cuando se produjeron varios incendios en contenedores de la localidad.

Según el comunicado municipal, la Policía Local, que se encontraba de servicio, actuó de forma inmediata para sofocar las llamas y mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Desde el Consistorio se subraya que este tipo de hechos suponen un grave riesgo para la seguridad de las personas y de las viviendas cercanas, además de provocar daños en el patrimonio público. Se trata, además, de una infracción grave que será perseguida y sancionada conforme a la ley, sin descartar posibles responsabilidades civiles o penales.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar y prevenir este tipo de conductas, apelando al respeto, la convivencia y al cumplimiento de las normas que garantizan el bienestar común.