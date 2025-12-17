La Policía Local advierte de intentos de estafas a mayores en Don Benito

La Policía Local de Don Benito ha alertado de la posible presencia de estafadores que ofrecen servicios de afilado de cuchillos y herramientas a domicilio, dirigidos principalmente a personas mayores de la localidad dombenitense.

Según ha informado el cuerpo policial, los autores se presentan en viviendas particulares ofreciendo realizar el trabajo de forma rápida y aparentemente profesional. Una vez finalizado el servicio, solicitan cantidades de dinero desorbitadas, que en algunos casos han superado los 100 euros.

Insistencia de los estafadores

Desde la Policía advierten de que las víctimas pueden sentirse presionadas a pagar en el momento, ante la insistencia de los estafadores.

Este tipo de prácticas suponen un perjuicio económico y generan una situación de vulnerabilidad, especialmente entre las personas de edad avanzada. Por ello, se recomienda desconfiar de este tipo de ofrecimientos a domicilio sin previo aviso.

Asimismo, desde el cuerpo policial de Don Bnieto se pide a familiares y cuidadores que informen a las personas mayores para evitar posibles engaños y recuerdan que ante cualquier duda es aconsejable no aceptar ni pagar el servicio y contactar de inmediato con los agentes a fin de evitar situaciones no deseadas.