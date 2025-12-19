Actividades navideñas
El ‘Chritsmas Park’ de Villanueva volverá a abrir sus puertas en la Navidad
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena abrirá el próximo 26 de diciembre el ‘Christmas Park’, una propuesta de ocio infantil que se desarrollará hasta el 5 de enero en el pabellón del IES Pedro de Valdivia. Según recuerdan desde el consistorio, la iniciativa está dirigida a niños y niñas y a sus familias y tiene como objetivo ofrecer una alternativa de entretenimiento durante las vacaciones escolares.
El parque abrirá en horario de mañana y de tarde y se ubica junto al Navizoo para facilitar la visita conjunta a ambos espacios. Según explicó la concejala de Juventud, Ángela Atanasio, este espacio contará con hinchables de gran formato, circuitos de obstáculos, zonas de juego y actividades lúdicas.
Atanasio subrayó que se trata de un espacio seguro, adaptado a todas las edades y con monitores encargados de velar por el correcto desarrollo de las actividades. Además, desde el consistorio remarcan que esta propuesta se enmarca en la programación navideña municipal y contribuye a la dinamización económica, comercial y social de la ciudad, atrayendo a familias de Villanueva de la Serena y de otras localidades cercanas durante estas fechas.
