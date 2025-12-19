El ‘Chritsmas Park’ de Villanueva volverá a abrir sus puertas en la Navidad

Villanueva de la Serena abrirá el próximo 26 de diciembre el ‘Christmas Park’, una propuesta de ocio infantil que se desarrollará hasta el 5 de enero en el pabellón del IES Pedro de Valdivia. Según recuerdan desde el consistorio, la iniciativa está dirigida a niños y niñas y a sus familias y tiene como objetivo ofrecer una alternativa de entretenimiento durante las vacaciones escolares.

El parque abrirá en horario de mañana y de tarde y se ubica junto al Navizoo para facilitar la visita conjunta a ambos espacios. Según explicó la concejala de Juventud, Ángela Atanasio, este espacio contará con hinchables de gran formato, circuitos de obstáculos, zonas de juego y actividades lúdicas.

Atanasio subrayó que se trata de un espacio seguro, adaptado a todas las edades y con monitores encargados de velar por el correcto desarrollo de las actividades. Además, desde el consistorio remarcan que esta propuesta se enmarca en la programación navideña municipal y contribuye a la dinamización económica, comercial y social de la ciudad, atrayendo a familias de Villanueva de la Serena y de otras localidades cercanas durante estas fechas.