Don Benito y Medellín se unen con un doble festival flamenco

Los festivales de La Flamenca, de Don Benito, y la Fiesta de la Primavera, en Medellín, unirán fuerzas con un doble cartel

Presentación de la iniciativa musical en Medellín.

Presentación de la iniciativa musical en Medellín. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

Los festivales La Flamenca de Don Benito y la Fiesta de la Primavera de Medellín unirán fuerzas este año con un doble cartel dedicado al flamenco fusión, fruto de la colaboración entre ambos ayuntamientos. El proyecto se ha presentado en Medellín y contempla la celebración de conciertos en las dos localidades, reforzando así su hermanamiento.

El concejal de Feria y Fiestas de Don Benito, Álvaro Ballesteros, destaca la buena acogida nacional del formato, que combina flamenco y sonidos actuales. Por su parte, el alcalde de Medellín, Rafael Mateos, subraya que esta alianza permitirá consolidar un evento más potente para toda la comarca.

Sobre las entradas, ya están a la venta con promoción anticipada desde ocho euros.

