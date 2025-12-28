Raúl Gallego, el extremeño que busca el Récord Guiness haciendo burpess

Constancia, disciplina y mucha cabeza. Raúl Gallego, vecino de Don Benito, está a punto de culminar un reto que comenzó casi en silencio y que hoy suma miles de seguidores: completar 633 días consecutivos haciendo burpees, uno más cada jornada. El próximo martes 30 de diciembre, en el pabellón municipal de su localidad, pondrá el broche final a un desafío que va mucho más allá del esfuerzo físico y que se ha convertido en un mensaje de superación personal y resiliencia y con el que espera poder entrar en el Libro Guiness de los Récords.

—Lleva casi dos años haciendo burpees a diario. Para quien no esté familiarizado, ¿en qué consiste exactamente este ejercicio?

El burpee es un ejercicio muy completo y adaptable a cualquier persona y nivel. Combina una flexión y una sentadilla con salto, es decir, junta dos ejercicios en uno. Precisamente por eso es tan exigente, tanto física como mentalmente.

¿Cómo surge la idea de hacer un burpee más cada día durante tantos meses seguidos?

Todo empezó de forma muy personal. Yo ya estaba haciendo un pequeño reto de constancia, una docena burpees diarios, y me inspiré en un creador de contenido que hacía una dominada más cada día. Mi entorno cercano me animó a dar un paso más y empezar este reto. En principio solo pensaba completar el 2024, pero decidí arrancar antes y ver hasta dónde llegaba.

En ese momento, ¿pensaba que podía acabar cumpliendo un reto con dimensión histórica?

Para nada. Eso vino después. A finales del año pasado decidí seguir y, conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que se estaba volviendo muy exigente. He llegado a hacerlo incluso con fiebre, sin fallar ni un solo día, y ahí te das cuenta de que esto va mucho más allá del físico. Es algo mental.

¿Qué papel ha jugado su entorno en todo este proceso?

Fundamental. Siempre lo digo: sin mi familia, mi círculo cercano y la gente que me sigue, no habría sido lo mismo. Al final necesitas apoyarte en los tuyos para conseguir cualquier cosa, y este reto es una prueba clara de ello.

Más allá del esfuerzo físico, ¿qué mensaje intentas transmitir con este desafío?

Disciplina y constancia. Mucha gente piensa que esto es solo para mejorar el físico, pero no va de eso. Va de demostrar que, por muy loco que parezca un objetivo, si crees en ti y eres constante, puedes conseguirlo. Es un mensaje que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida.

Habrá días en los que la cabeza pide parar…

Muchísimos. No solo por el cansancio, sino por compaginar el reto con el trabajo y las responsabilidades diarias. Todos tenemos 24 horas y, si queremos alcanzar un objetivo, hay que sacrificar cosas. La clave es no rendirse, incluso cuando no apetece o cuando las circunstancias no acompañan.

El próximo 30 de diciembre culminas el reto en Don Benito. ¿Qué se va a encontrar el público ese día?

Será algo más que completar los 633 burpees. Quiero que sea un evento para divulgar el deporte y dar visibilidad a asociaciones y centros deportivos de Don Benito. He querido cerrar el reto en mi tierra y hacerlo de forma colectiva.

En fechas navideñas, ¿qué le diría a alguien que esté desmotivado o a punto de rendirse?

Que no se castigue. La vida es dura y todos pasamos por momentos complicados. Le diría que no se rinda, que por muchas veces que se caiga, se levante. Quien consigue lo que se propone no es quien nunca tropieza, sino quien siempre se vuelve a levantar. Al final, eso es también un burpee: caer y levantarse.

¿En algún momento has pensado en abandonar?

Muchas veces. Con molestias, preguntándome si merecía la pena tanto sacrificio. Pero dejó de ser solo mío: empecé a hacerlo también por la gente que me seguía y se sentía inspirada. Sin ellos, este reto no habría sido posible.

Y después del 30 de diciembre, ¿qué?

Eso lo desvelaré más adelante. Solo puedo decir que seguirá relacionado con los burpees y que habrá alguna sorpresa.