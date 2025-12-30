Actividades navideñas
Entregados los premios del concurso de belenes solidarios de Villanueva
Han participado once familias y todos pueden visitarse en el centro museístico Charo Acero
Samuel Sánchez
La Junta de Cofradías de Villanueva de la Serena ha entregado los premios del III Concurso de Belenes Solidarios Familiares coincidiendo con la celebración de San Juan Evangelista, patrón de la juventud.
La entrega de galardones tuvo lugar al término de la eucaristía, en un acto sencillo con el que se quiso reconocer el trabajo, la creatividad y la implicación de las familias participantes en esta iniciativa de carácter solidario.
Tal y como han señalado desde la organización del certamen navideño villanovense, el primer premio ha recaído en la familia García, mientras que el segundo ha sido para la familia García Álvarez. El tercer premio lo ha obtenido la familia Huertas Solomando.
En esta tercera edición del concurso han participado un total de once belenes, todos ellos realizados en el ámbito familiar. Estas creaciones pueden visitarse en la exposición ‘El Belén de las Familias’, que permanece abierta al público en el Centro Museístico Charo Acero de Villanueva.
