Política municipal
El PSOE califica el 2025 como un «año perdido» para Don Benito
Los socialistas han hecho balance del año y critican la ausencia de proyectos estratégicos y de liderazgo político por parte del gobierno local
Samuel Sánchez
El secretario general del PSOE de Don Benito, Manuel Gómez, ha realizado un balance muy crítico del año 2025, al que ha definido como «un año prácticamente perdido» para la ciudad debido, según afirmó este lunes, a la ausencia de proyectos estratégicos y de liderazgo político por parte del equipo de gobierno municipal. En rueda de prensa, Gómez señaló que el Ayuntamiento ha funcionado de manera continuista, ejecutando únicamente actuaciones heredadas de la anterior legislatura socialista, como la depuradora, el carril bici, el aeródromo o la reforma de la piscina municipal. «No vemos un modelo de ciudad ni una planificación clara de hacia dónde queremos ir», lamentó.
El dirigente socialista también denunció una gestión centrada en las fiestas y el ocio en detrimento de proyectos estructurales, y advierte del deterioro de servicios básicos como la limpieza viaria, los parques y jardines o la situación de la empresa municipal Agrimusa, cuya actividad considera en retroceso, según Gómez.
Transparencia
Otro de los ejes de la crítica ha sido la falta de transparencia del equipo de gobierno. Gómez asegura que la oposición encuentra dificultades para acceder a expedientes y documentación y muestra su preocupación por la gestión de los procesos de selección de personal, subrayando que «el Ayuntamiento no puede convertirse en un espacio de enchufismo».
De esta forma, entre las actuaciones que ejemplifican, a su juicio, la mala gestión municipal, destacó las obras de la plaza de España y el desarrollo del polígono industrial Avante, cuya tramitación ha supuesto un coste económico para el consistorio .
Además, el líder de los socialistas dombenitenses, Manuel Gómez, también criticó que Don Benito cierre el año sin presupuestos municipales para 2026 y sin celebrar pleno en el mes de diciembre, lo que considera una anomalía que condiciona el inicio del próximo ejercicio. Frente a esta situación, defiende la necesidad de un cambio político y avanzó que el PSOE trabaja en un proyecto «serio, realista y construido con la participación de la ciudadanía», según señalaron desde el PSOE en la última comparecencia del año ante los medios de comunicación.
