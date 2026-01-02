La Casa de los Guillén recoge los sueños infantiles de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha puesto en marcha una nueva propuesta para reforzar la programación navideña con la instalación del Palacio de los Reyes Magos en la Casa de los Guillén, que se transforma estos días en un espacio cargado de ilusión y fantasía.

Tal y como han explicado desde el consistorio dombenitense, este enclave permitirá a los más pequeños entregar su carta al Heraldo Real y conocer el lugar donde Sus Majestades descansan antes de la noche más esperada del año.

Según han agregado, la iniciativa cuenta con la colaboración de la Hermandad de la Borriquita y la Hermandad Jesús de Medinaceli, y se inauguró ayer viernes con el cortejo del Heraldo Real, que recorrió la ciudad desde la estación hasta la plaza de España. El palacio puede visitarse en horario de mañana y tarde y tendrá además un marcado carácter solidario, con recogidas de productos para bebés y juguetes destinados a distintas entidades en unas fechas muy señaladas.