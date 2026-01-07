Actividades navideñas
Don Benito y Villanueva disfrutan por todo lo alto de la Navidad
Ambas localidades cierran la época navideña con un buen balance en lo que a acogida de las distintas propuestas se refiere. Las calles de Don Benito y Villanueva, abarrotadas en estas fechas, han presentado un gran aspecto en el día a día y en cada actividad pensada para todos los públicos
Samuel Sánchez
Con el eco todavía reciente de la música, las risas y el bullicio, Don Benito y Villanueva de la Serena despiden una Navidad que se ha vivido intensamente en la calle. El calendario festivo ha llegado a su fin tras varias semanas en las que ambos municipios han ofrecido una agenda continua de actividades que ha llenado plazas y avenidas de movimiento y, sobre todo, mucho ambiente.
Durante estos días, las calles se han convertido en punto de encuentro para cientos de personas que han salido a disfrutar del alumbrado navideño y, sobre todo, a participar en cada una de las propuestas impulsadas por los ayuntamientos, con la implicación activa de colectivos y asociaciones locales. La programación, diversa y pensada para todos los públicos, ha mantenido el pulso festivo durante todos estos días.
Algunas jornadas dejaron imágenes especialmente multitudinarias. Las tardes de Nochebuena y Nochevieja reunieron a miles de personas en el centro de cada localidad, consolidándose como citas ya imprescindibles del calendario navideño. Tampoco faltaron los grandes clásicos, como la Cabalgata de Reyes celebrada el pasado lunes, que volvió a desbordar ilusión, o las carreras navideñas, que combinaron deporte, convivencia y tradición. Con el cierre de estas celebraciones, ambas localidades ponen punto final a una Navidad marcada por la participación y la vida en la calle y con la certeza de haber disfrutado a lo grande.
