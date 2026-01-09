Navalvillar de Pela ya se prepara para su día grande con ‘La Encamisá’

La localidad de Navalvillar de Pela volverá a convertirse el próximo viernes 16 de enero en epicentro de la tradición con la celebración de La Encamisá, una de las fiestas más antiguas y singulares de la provincia pacense, que alcanza en esta edición cuarenta años como Fiesta de Interés Turístico Regional. La previsión es reunir a unas 15.000 personas, cifra que podría superarse al coincidir este año en fin de semana, según señalaron ayer en rueda de prensa desde el consistorio peleño.

La fiesta, que se celebra en la víspera de San Antón Abad y forma parte de las fiestas patronales del municipio, está considerada como la mayor celebración a caballo de toda Extremadura.

Acontecimiento tradicional

La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls, subrayó este jueves en rueda de prensa que se trata de «uno de los acontecimientos más tradicionales y originales de la región», además de un espectáculo que «emociona e impresiona» a quienes lo visitan. Por su parte, el alcalde, Francis Fernández, destacó el orgullo y la implicación vecinal con una cuarta parte de la población integrada en la Cofradía de San Antón Abad y que además participa de manera activa en el desarrollo de esta festividad, que reúne a visitantes de distintos puntos de la región y de otras partes de España.

Leyenda medieval

La celebración se remonta a una leyenda medieval, que recuerda cómo el estruendo de los tambores y las sombras de los jinetes iluminados por las hogueras ahuyentaron a tropas invasoras. En esta ocasión, más de un millar de jinetes y caballos recorrerán el casco antiguo, donde se encenderán 21 hogueras.

La comitiva partirá poco antes de las ocho de la tarde, tras el pregón, el repique de campanas y los cohetes, y finalizará en torno a la medianoche. Durante la noche se compartirán 4.000 litros de vino y 750 litros de biñuelos, el dulce típico de la fiesta. La tamborilera será Paula Baviano, de doce años, que protagoniza la décima edición consecutiva con una mujer al frente del tamboril.