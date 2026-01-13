Condenan al Ayuntamiento de Don Benito por plagiar el cartel del Carnaval de Tenerife

El Ayuntamiento de Don Benito ha sido condenado por vulnerar los derechos de autor del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2016, al utilizar esa obra como base (con algunas modificaciones mínimas) para promocionar, con otro cartel anunciador, el carnaval dombenitense del pasado año 2025.

Tal y como recoge la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil, se considera probado que el consistorio reprodujo una obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual sin contar con la autorización expresa de su autor, incurriendo en un supuesto de plagio. Todo después de que el Ayuntamiento de Don Benito dejara desierto el concurso de presentación de carteles y se lo encargara a su departamento de comunicación, encargado de elaborar este diseño. Asimismo, el fallo judicial detalla que el cartel se elaboró a partir del diseño original descargado de internet, introduciendo únicamente cambios accesorios, como el fondo o la gama cromática, que no alteraban los elementos esenciales de la composición, su estructura ni su concepción visual.

De esta forma, la sentencia ordena el cese inmediato del uso del cartel, así como la retirada y destrucción de todos los ejemplares físicos y digitales y condena al consistorio dombenitense a indemnizar al autor con un total de 6.500 euros, de los que 2.500 corresponden a daños materiales y otros 4.000 a daños morales.

Solución amistosa

El autor del cartel original, Francisco Javier Torres, asegura que intentó resolver el conflicto por la vía amistosa antes de acudir a los tribunales. «Intenté, a través de mi abogado, presentar una solución extrajudicial con el Ayuntamiento para encontrar una solución razonable, pero la respuesta fue el silencio absoluto»”, señala.

El conflicto se originó en 2025, cuando el autor del cartel del Carnaval tinerfeño tuvo conocimiento del uso de su diseño en la campaña carnavalera de Don Benito. Tras varios intentos de resolución amistosa sin respuesta institucional, el caso acabó en los tribunales por la vía civil.

Asimismo, la sentencia concluye que la responsabilidad recae directamente sobre el Ayuntamiento, al no haberse identificado una autoría individual del cartel utilizado en 2025, y subraya que se vulneraron tanto los derechos patrimoniales como los derechos morales del creador, al alterarse la obra y omitirse su autoría.