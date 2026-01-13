Daniel Miranda gana el concurso del cartel con el que se anunciará la Semana Santa de Villanueva

La Semana Santa 2026 de Villanueva de la Serena ya tiene cartel anunciador. La obra ganadora lleva por título ‘Silencio antes del alba’ y es del diseñador gráfico Daniel Miranda Rodríguez, residente en la localidad villanovense.

Tal y como han dado a conocer desde la Junta de Hermandades y Cofradías de Villanueva de la Serena, el trabajo ha sido seleccionado en la primera edición del concurso de carteles organizado por la propia entidad, al que se han presentado una decena de obras de ocho autores procedentes de distintos puntos del país. En este sentido, desde la organización se ha destacado la alta participación y la elevada calidad artística y técnica de los trabajos, centrados en la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, tal y como marcaban las bases.

El cartel se presentará de manera oficial el próximo 13 de febrero durante la gala ‘Una nueva Semana Santa’, que se llevará a cabo en el teatro Las Vegas, acto en el que también se dará a conocer la programación cofrade de 2026 y el contenido de la revista anual. Asimismo, el premio está dotado con 600 euros y una placa conmemorativa del certamen.