Acopaex alerta sobre el futuro de cultivos como el maíz o el arroz

El presidente de ACOPAEX, Domingo Fernández, advirtió esta semana de que los acuerdos comerciales con Mercosur suponen «una amenaza muy seria» para cultivos como el arroz, el maíz o los cereales, hasta el punto de que podrían llegar a desaparecer en zonas productoras como las Vegas del Guadiana.

Durante la inauguración de las XIX Jornadas Técnicas de ACOPAEX, celebradas estos días en Villanueva de la Serena, Fernández señaló que el sector iba a «luchar y manifestarse» contra unos acuerdos que, a su juicio, sacrificaban la agricultura europea «por otros negocios» y generaban una competencia desleal, al no exigir a las importaciones las mismas garantías sanitarias y productivas que se aplicaban a los agricultores españoles.

El dirigente cooperativo avanzó además que el año 2026 lo afrontan «con complicaciones”, con el tomate como el único cultivo que mantiene cierta estabilidad, aunque limitado por las hectáreas contratadas, mientras que el arroz atraviesa una situación de incertidumbre debido a la falta de ventas y al control del mercado por parte de «dos o tres compradores», una circunstancia que, según explicó, está presionando a la baja los precios en origen.

La nueva PAC

En relación con la nueva Política Agraria Común (PAC), Fernández criticó que se estuvieran acumulando «cada vez más exigencias y menos ayudas», lo que, según indicó, ponía en riesgo la rentabilidad de las explotaciones, al tiempo que defendió la necesidad de apostar por la innovación y la calidad como vía para reducir costes y garantizar la viabilidad del sector agrario.

Estas cuestiones centraron buena parte del debate de las jornadas técnicas, en las que se abordaron también los avances en fertilización sostenible, el uso racional de productos fitosanitarios, la modernización de los sistemas productivos y la transferencia de los ensayos técnicos al campo, con el objetivo de mejorar la competitividad de las explotaciones en un contexto marcado por la incertidumbre normativa y de mercado.

Además, el encuentro sirvió como punto de intercambio entre técnicos, cooperativas, administraciones y empresas del sector, con mesas dedicadas a la reforma de la PAC y a la situación del registro de productos fitosanitarios.