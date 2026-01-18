Aparatoso accidente con vuelco en la Ex-206 a la altura de Medellín

Un hombre de 55 años ha resultado herido menos grave tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera Ex-206, en el punto kilométrico 90, perteneciente al término municipal de Medellín, según informa el Centro 112 de Extremadura. El suceso ha tenido lugar a las 23.25 horas del sábado 17 de enero de 2026.

Según relata el 112 de Extremadura, el siniestro se ha debido a una salida de vía y el posterior vuelco de un turismo, tras un alcance con otro vehículo. Como consecuencia del impacto, el conductor ha sufrido heridas de carácter menos grave.

Amplio dispositivo de emergencia

Desde el Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura se han activado distintos recursos para atender el percance de tráfico. De hecho, hasta el kilómetro 90 de la Ex-206 se han desplazado efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES), con una unidad medicalizada (UME) y una unidad de soporte vital básico (SVB), además de bomberos, que han intervenido con un camión y un vehículo ligero.

También han participado en el operativo una patrulla de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras, con el objetivo de garantizar la seguridad en la vía y restablecer la normalidad en la circulación.

Traslado al hospital

El herido ha sido atendido en el lugar del accidente y posteriormente trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva, donde ha ingresado en estado menos grave.