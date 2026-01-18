Agricultura de regadío
Palazuelo alza la voz para proteger el arroz como eje económico
La cooperativa arrocera de este municipio muestra su preocupación por la situación
Samuel Sánchez
La cooperativa arrocera La Encina de Palazuelo, la principal base económica de este pequeño municipio de apenas 500 habitantes, y referente del sector en las Vegas Altas del Guadiana, ha mostrado su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y ha denunciado la delicada situación que atraviesa el campo español en la actualidad.
La entidad advierte de la competencia desleal que, a su juicio, supone la entrada de productos procedentes de terceros países sin cumplir las mismas exigencias sanitarias, ambientales y sociales que se imponen a los agricultores europeos. En el caso del arroz, la cooperativa alerta de que la importación a bajo precio está provocando el hundimiento de los precios en origen, poniendo en riesgo la viabilidad de explotaciones y cooperativas de la comarca. Asimismo, ha subrayado que este escenario amenaza directamente al medio rural al comprometer el relevo generacional y favorecer la despoblación en zonas productoras como las Vegas Altas del Guadiana.
