Política municipal
El pleno de Don Benito desbloquea un sector para construir más viviendas
Este acuerdo permitirá abrir la puerta a la transformación de una zona que consideran clave para el crecimiento residencial local
La corporación municipal de Don Benito ha dado esta semana luz verde, tras la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de enero, a la viabilidad urbanística del denominado Sector 1.6A, tras el informe favorable emitido por el servicio de vías y obras. La propuesta, según explican desde el consistorio permitirá desarrollar este ámbito mediante el sistema de compensación, lo que abre la puerta a la transformación de una zona considerada clave para el futuro crecimiento residencial de la ciudad. Además, durante la sesión, los distintos grupos municipales coincidieron en subrayar la importancia de contar con suelo urbanizable que facilite nuevas promociones de vivienda y dé respuesta a la demanda existente.
Escuela Oficial de Idiomas
Asimismo, el pleno acordó declarar de especial interés o utilidad municipal las obras de construcción de la Escuela Oficial de Idiomas, lo que permitirá aplicar una bonificación del 20% en el ICIO. El equipo de gobierno calificó esta infraestructura como estratégica para el desarrollo educativo y cultural de Don Benito, destacando su impacto en la formación y en la generación de nuevas oportunidades, según detallan. También se aprobó el nuevo reglamento de organización, estructura y funcionamiento del cuerpo de la Policía Local de Don Benito.
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal