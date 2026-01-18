El pleno de Don Benito desbloquea un sector para construir más viviendas

La corporación municipal de Don Benito ha dado esta semana luz verde, tras la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de enero, a la viabilidad urbanística del denominado Sector 1.6A, tras el informe favorable emitido por el servicio de vías y obras. La propuesta, según explican desde el consistorio permitirá desarrollar este ámbito mediante el sistema de compensación, lo que abre la puerta a la transformación de una zona considerada clave para el futuro crecimiento residencial de la ciudad. Además, durante la sesión, los distintos grupos municipales coincidieron en subrayar la importancia de contar con suelo urbanizable que facilite nuevas promociones de vivienda y dé respuesta a la demanda existente.

Escuela Oficial de Idiomas

Asimismo, el pleno acordó declarar de especial interés o utilidad municipal las obras de construcción de la Escuela Oficial de Idiomas, lo que permitirá aplicar una bonificación del 20% en el ICIO. El equipo de gobierno calificó esta infraestructura como estratégica para el desarrollo educativo y cultural de Don Benito, destacando su impacto en la formación y en la generación de nuevas oportunidades, según detallan. También se aprobó el nuevo reglamento de organización, estructura y funcionamiento del cuerpo de la Policía Local de Don Benito.