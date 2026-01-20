Destinan 80.000 euros para mejorar el parque La Marina de Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena acometerá en los próximos meses la remodelación integral del parque de La Marina, situado en el Barrio Nuevo, con el objetivo de reordenar los espacios existentes e incorporar nuevos usos complementarios adaptados a las necesidades actuales del vecindario. Se trata de una actuación que contará con una inversión superior a los 80.000 euros con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Desde el consistorio destacanq que estas obras permitirán mejorar los espacios de tránsito, redistribuir las zonas verdes y sembrar nuevo césped, además de sustituir las luminarias por otras más eficientes. También se creará un nuevo pavimento transitable y se instalará equipamiento infantil y nuevo mobiliario urbano.

El parque, con una superficie aproximada de 1.900 metros cuadrados, mantendrá su carácter de parque de barrio y conservará su identidad como espacio social y cultural de referencia.

El proyecto contempla una diversificación funcional del recinto. En la zona oeste se habilitarán áreas de areneros con nuevos juegos infantiles y espacios de mesas con bancos destinados a la convivencia y el ocio juvenil, mientras que en la zona este se reubicarán los equipos biosaludables y se instalará una nueva pista de petanca para la población de mayor edad.