Villanueva acoge una iniciativa que fomenta el reciclaje de vidrio

Un stand informativo recorrerá distintos puntos de la ciudad este martes a través de retos y actividades con un carácter lúdico

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

Villanueva de la Serena acoge esta semana la ya habitual campaña de reciclaje de vidrio ‘Pequeños gestos, grandes cambios’, una iniciativa destinada a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje para el cuidado del medio ambiente.

Acción itinerante

Según han informado los promotores de la iniciativa, la acción, impulsada por Ecovidrio, contará con un stand informativo itinerante en distintos puntos de la ciudad, donde se propondrán retos y actividades de carácter lúdico para fomentar el reciclaje del vidrio. Este martes martes 20 podrá visitarse por la maña de diez a dos en la plaza de las Pasaderas, y por la tarde, de cuatro de la tarde a seis y media en la plaza de San Bartolomé.

