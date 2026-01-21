Cultura
El barrio de San Sebastián de Don Benito celebra su semana grande
Se celebran hasta el 25 de enero con una amplia oferta religiosa, cultural y lúdica, en la que volverá a tener protagonismo el mercado artesanal.
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha presentado la programación de las tradicionales Fiestas de San Sebastián, que se celebran hasta el 25 de enero con una amplia oferta religiosa, cultural y lúdica, en la que volverá a tener protagonismo el mercado artesanal. El concejal de Turismo, Álvaro Ballesteros, destaca que se trata de una cita que «crece cada año y atrae a un mayor número de vecinos y visitantes».
Uno de los platos fuertes será la undécima edición del mercado artesanal, que se desarrollará del viernes 23 al domingo 25 en la explanada de la iglesia de San Sebastián, con 24 puestos de artesanos procedentes de distintas comunidades. El mercado se inaugurará el viernes a las seis de la tarde y permanecerá abierto hasta las diez de la noche; el sábado funcionará de once de la mañana a once de la noche y el domingo de once de la mañana a seis de la tarde, con actividades de ambientación medieval y espectáculos.
La programación se completa con los actos religiosos, y con numerosas actividades organizadas por la asociación de vecinos, que incluyen propuestas deportivas, infantiles, musicales y gastronómicas.
