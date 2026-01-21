Sucesos
Orellana reclama más refuerzos policiales tras agresiones a guardias civiles
La alcaldesa ha solicitado a la Delegación del Gobierno que se incrementen los medios y pretenden incorporar más policías
Samuel Sánchez
La alcaldesa de Orellana la Vieja, Pilar Carmona, ha publicado un bando municipal tras los últimos episodios relacionados con la seguridad en la localidad, después de que hace algo más de una semana se produjera una agresión de un vecino a dos agentes de la Guardia Civil. En el documento, la regidora recoge la preocupación existente entre la población por la escasez de efectivos policiales y denuncia la tardanza de unos 50 minutos en la llegada de patrullas el día de los hechos.
El Ayuntamiento ha trasladado una queja formal al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Extremadura, reclamando refuerzos para la zona.
Asimismo, se han iniciado los trámites para incorporar nuevos agentes de Policía Local y se estudian medidas excepcionales.
