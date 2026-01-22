Comercio local
La Feria de las Oportunidades de Villanueva espera superar las 15.000 visitas
La organización espera superar los 15.000 visitantes de la edición del pasado año
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena acogerá los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo una nueva edición de la Feria de las Oportunidades, que se celebrará en el pabellón Juan Hidalgo con el objetivo de impulsar el comercio local y atraer visitantes de la comarca. El evento alcanza su octava edición, tras haber superado el pasado año los 15.000 visitantes.
Según remarcan desde el consistorio, contará con entrada gratuita. En ella participarán empresas dedicadas a la venta minorista de distintos sectores, como textil, calzado, joyería, alimentación, hostelería, energía y complementos, entre otros.
El concejal de Comercio, David Díaz, señaló que la cita busca dar visibilidad al comercio local, generar oportunidades de negocio y facilitar la salida del stock sobrante de la campaña.
Además de los stands comerciales, el recinto contará con zona de restauración, ludoteca, guardería, animación musical y actividades de dinamización, así como seguridad privada, tal y como han indicado.
