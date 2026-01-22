Suceso
Un hombre sufre un infarto tras una disputa en Yelbes
Los hechos ocurrieron el pasado domingo en esta pedanía de Medellín y el afectado tuvo que ser trasladado en el helicóptero
Samuel Sánchez
Una pelea entre dos hombres en la localidad de Yelbes, pedanía de Medellín, se saldó el pasado domingo con dos personas heridas que tuvieron que ser evacuadas a un centro hospitalario. Al parecer, los citados hechos se produjeron pasadas las 13:30 horas, cuando, por causas que aún se investigan, ambos hombres se enzarzaron en un enfrentamiento que derivó en lesiones de diversa consideración.
Asimismo, fuentes de la Guardia Civil han confirmado que en el altercado no se emplearon armas blancas y que la intervención de los servicios de emergencia fue inmediata tras recibirse el aviso.
Atención sanitaria
No obstante, uno de los implicados sufrió un infarto, por lo que tuvo que ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente evacuado en helicóptero medicalizado del 112 de Extremadura hasta el hospital. El segundo herido fue trasladado en ambulancia al mismo centro sanitario para su evaluación y tratamiento.
La Guardia Civil no ha practicado detenciones relacionadas con estos hechos, aunque sí ha procedido a la identificación de las personas presentes en el lugar del suceso. Igualmente, se han hecho cargo de la investigación y las diligencias continúan abiertas.
