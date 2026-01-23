Infraestructuras
Harán obras para mejorar el tránsito en López de Ayala de Villanueva
El consistorio ha adquirido dos casas solariegas para derribarlas y poder mejorar la funcionalidad de este céntrico espacio serón
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena iniciará en breve las obras de remodelación de la zona de confluencia entre las calles López de Ayala, Pocillo y Castelnovo, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal en este punto del casco urbano.
Según explicó este jueves la alcaldesa de la localidad, Ana Belén Fernández, se trata de una intervención que califica como «necesaria para solucionar el estrangulamiento existente en la vía», que dificulta la circulación simultánea de vehículos y el paso de los peatones. Según explicó ante los medios, se trata de un enclave problemático desde hace años por su estrechez y falta de alineación.
Adquisición del consistorio
Tal y como informaron desde el consistorio villanovense, para llevar a cabo la actuación, el Ayuntamiento ha adquirido dos casas solariegas situadas en las calles Castelnovo y Pocillo, que serán derribadas próximamente. Por lo tanto, esta actuación permitirá ampliar el espacio disponible, alinear la calle y mejorar la accesibilidad del entorno en este espacio de la ciudad.
Por último, subrayó que el objetivo final es transformar esta confluencia en un espacio más seguro, funcional y adaptado a las necesidades de tráfico y tránsito peatonal, dando respuesta a una demanda histórica.
