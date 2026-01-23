Reconocimiento
El villanovense Antonio Huertas, Doctor Honoris Causa de Salamanca
La Univesidad de Salamanca ha concedido este título como un reconocimiento a su trayectoria profesional y compromiso social
Samuel Sánchez
El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca ha aprobado la concesión del título de Doctor Honoris Causa al villanovense Antonio Huertas Mejías, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso social.
La propuesta recibió un amplio respaldo durante la sesión celebrada en el Paraninfo universitario, con la participación de doctores tanto de forma presencial como mediante delegación de voto. La institución académica destaca la excelencia profesional de Huertas y la coherencia de su labor con los valores históricos y actuales de la Universidad.
Nacido en 1964 en Villanueva de la Serena (Badajoz), es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca es además presidente de la empresa Mapfre.
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- Un detenido en la operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz evita durante el pleno extraordinario dar fecha de apertura de la escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero