CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo la situación laboral de Correos en Don Benito

Comisiones Obreras (CCOO) Correos Badajoz ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación laboral de la unidad de reparto de Correos en Don Benito, al considerar que se están precarizando las condiciones de trabajo y poniendo en riesgo la seguridad y salud de la plantilla.

Según el sindicato, el personal se ve obligado a descargar mercancía paletizada utilizando transpaletas sin haber recibido la formación necesaria ni contar con los equipos de protección individual obligatorios, una situación que afecta a nueve trabajadores.

CCOO denuncia que los continuos recortes de personal y de inversión en medios han generado una sobrecarga de trabajo que ha incrementado los índices de siniestralidad y absentismo, que en 2025 alcanzaron el 11%, además de perjudicar la calidad del servicio. En el caso de Don Benito, la unidad arrastra falta de efectivos desde enero del pasado año, llegando a contar en algunos periodos con solo seis repartidores de una plantilla prevista de trece.

El sindicato exige la contratación de personal suficiente para cubrir las necesidades reales de la unidad y evitar riesgos laborales.