Agricultura de regadío
Agryga pide contratos de al menos 137 euros para el tomate de industria
El colectivo agrario villanovense considera que cualquier cifra inferior supondría producir a pérdidas y pone en riesgo el cultivo
Samuel Sánchez
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) ha advertido de que el precio del tomate para la campaña de 2026 no debe situarse por debajo de los 135-137 euros por tonelada, ya que cualquier cifra inferior supondría producir a pérdidas y pondría en riesgo la continuidad del cultivo.
Así lo ha señalado su presidente, Herminio Íñiguez, quien ha defendido que los costes de producción publicados por el Observatorio de Precios de la Junta de Extremadura son datos oficiales, reales y razonables, que permiten conocer con exactitud el gasto que asume el agricultor y fijar un precio mínimo viable. Íñiguez ha recordado que en la pasada campaña se firmaron contratos con precios de entre 107 y 115 euros por tonelada, lo que provocó importantes pérdidas económicas en numerosas explotaciones familiares. En este sentido, ha advertido de que «no se puede volver a repetir lo que ocurrió el año pasado».
Desde Agryga alertan además del riesgo de que las industrias presionen a la baja los precios aprovechando la falta de alternativas del agricultor, una situación que podría derivar en el abandono definitivo del cultivo del tomate. «El que deja el tomate no vuelve», ha señalado su presidente. Por ello, la organización insiste en que el tomate solo debe producirse si es rentable.
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real
- Ascensores en plazas de aparcamiento: la única salida en un edificio de Badajoz para no vivir encerrados
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- El Ayuntamiento de Badajoz evita durante el pleno extraordinario dar fecha de apertura de la escuela de Artes y Oficios
- La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística