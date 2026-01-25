La digitalización del ciclo del agua encara su tramo definitivo en la comarca

El proyecto DIGITALASVEGAS, destinado a la digitalización integral del ciclo del agua en las Vegas Altas y La Serena, ha alcanzado ya el 75 % de ejecución y entra en su recta final.

Impulsado por Aquanex junto al consorcio Vegas Altas-La Serena, la Mancomunidad de Municipios Vegas Altas y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, el proyecto avanza conforme al calendario previsto. Así, tal y comoi han informado desde la entidad, entre los principales hitos ya ejecutados en este proyecto destacan los planes estratégicos para reforzar la resiliencia del sistema y la implantación del sistema de telelectura.

Asimismo, se han desarrollado levantamientos topográficos y se continúa con la instalación de sensores que permitirán monitorizar en tiempo real parámetros clave del abastecimiento y saneamiento. Según el director ejecutivo de Aquanex, Javier Sánchez Romero, este nivel de avance sitúa al proyecto «en una posición favorable para cumplir los objetivos marcados».