El Canal de Orellana invertirá un millón en la mejora de los caminos

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ejecutará durante el año 2026 una inversión superior al millón de euros destinada a la mejora integral de los más de 300 kilómetros de caminos que vertebran su zona regable. En concreto, la actuación será financiada íntegramente con fondos propios y ha sido aprobada en las recientes asambleas generales celebradas por la comunidad de regantes.

Según ha informado la CGU en una nota de prensa, esta inversión extraordinaria se suma a las labores ordinarias de mantenimiento y conservación que se realizan cada año y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, seguridad y funcionalidad de una red de caminos de uso generalizado.

Tal y como han detallado desde la entidad, Se trata de infraestructuras que, además de ser esenciales para la actividad diaria de los regantes, son de interés común para los ayuntamientos del entorno, la Diputación de Badajoz y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

En este sentido, el presidente de la CGU, Luis Gutiérrez, subraya que se trata de «una inversión muy necesaria para garantizar el buen estado de unos caminos que son fundamentales tanto para el trabajo agrícola como para el conjunto del territorio».

Campaña de riego

Durante las asambleas celebradas recientemente entre los usuarios que conforman la comunidad general, se aprobó también los principales acuerdos que regirán la próxima campaña de riego de 2026, que se desarrollará oficialmente entre el 3 de mayo y el 11 de septiembre. No obstante, según agrega Gutiérrez, se contempla la posibilidad de realizar riegos de apoyo fuera de ese periodo con el fin de evitar la pérdida del potencial productivo de los cultivos.

Asimismo, en cuanto a la situación hídrica actual de cara a la próxima campaña de riego, el dirigente de la entidad destaca también que los recursos disponibles en la cuenca alcanzan actualmente el 280% de las necesidades, lo que garantiza el abastecimiento incluso en un escenario sin precipitaciones durante las próximas tres campañas.

Por último, la CGU recuerda que continúa avanzando en el plan director para la modernización del Canal de Orellana, un proyecto de suma relevancia para la entidad y cuyo documento ejecutivo ya ha sido elaborado y trasladado a distintas administraciones con el objetivo de avanzar hacia la redacción de un anteproyecto. Cabe recordar que este proyecto tiene como objetivo la modernización integral de la red de riego.