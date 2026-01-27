El carnaval infantil de Villanueva llenará las calles de música y ambiente el 14 de febrero

El desfile del Carnaval Infantil 2026de Villanueva de la Serena se celebrará el próximo 14 de febrero y volverá a llenar de música, color y ambiente festivo las calles de la localidad. La cita, presentada por la concejala de Cultura, Ana Mansanet, busca fomentar la participación social y familiar, así como la creatividad y la convivencia entre los más pequeños.

Tal y como han informado desde el consistorio, el desfile arrancará desde la Cruz del Río y recorrerá las avenidas de Hernán Cortés y San Francisco, la plaza de Las Pasaderas y la calle Lares, para concluir en la plaza de España.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este viernes 30 de enero en la Concejalía de Cultura y los grupos deberán contar con un mínimo de 15 participantes, con edades comprendidas entre 0 y 15 años, pudiendo ir acompañados de adultos. Además, se establece un accésit de participación dotado con 700 euros.

Como complemento al programa, el 15 de febrero tendrá lugar el tradicional manteo del Pelele, a cargo de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas, con salida a las siete y media desde la plaza de España.