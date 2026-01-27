Consorcio provincial
Primer turno con mayoría de mujeres en el parque de bomberos de Don Benito-Villanueva
Samuel Sánchez
El parque de bomberos de Don Benito–Villanueva de la Serena ha registrado por primera vez en su historia un turno de servicio integrado mayoritariamente por mujeres, con cuatro bomberas de un total de siete profesionales, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz.
Según han señalado desde la Diputación de Badajoz en una nota de prensa, este hecho resulta especialmente significativo dentro del consorcio, donde actualmente trabajan diez mujeres en el conjunto de la plantilla, una cifra todavía reducida en comparación con el total de efectivos.
Desde la institución provincial se ha destacado que todos los parques cuentan con instalaciones adaptadas para la incorporación y el desempeño profesional de las bomberas, gracias a reformas progresivas orientadas a garantizar su comodidad, privacidad y seguridad.
Pese a la evolución positiva que refleja este dato, el consorcio ha subrayado que aún queda camino por recorrer para lograr una representación equilibrada en un ámbito tradicionalmente masculinizado, al tiempo que ha apostado por seguir impulsando medidas que fomenten el acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres en el cuerpo de bomberos.
La presencia de este turno mayoritariamente femenino se considera un símbolo del cambio y un estímulo para avanzar hacia un servicio de emergencias más diverso e inclusivo.
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud
- La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística
- La plataforma única sigue ganando terreno en Badajoz: tres calles del Casco Antiguo se transformarán en los próximos meses
- Seis años de prisión para el acusado de violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz