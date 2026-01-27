Villanueva acompaña a la Virgen de la Aurora como es tradición

La Virgen de la Aurora ya se encuentra en Villanueva de la Serena desde este pasado fin de semana, donde permanecerá hasta el próximo Lunes de Pascua en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, momento en el que regresará en procesión a su ermita.

El traslado, como viene siendo habitual, volvió a congregar a cientos de vecinos y fieles después de que la lluvia diera tregua. Y como marca la tradición, el coro de la Hermandad despidió a la imagen en el interior del templo, mientras que la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas actuó en la explanada. La comitiva, con vecinos a pie, jinetes, caballos y carruajes, recorrió el camino de Pontezuela hasta la parroquia de la Santa Cruz. y de allí hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.