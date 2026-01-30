Reconocientos
Ángel Pajuelo, el jurado del Felipe Trigo y el Grupo Scout 208 serán reconocidos con la Sirena de Oro
Samuel Sánchez
El pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha aprobado por unanimidad la concesión del galardón Sirena de Oro a la comisión lectora del Premio Literario Felipe Trigo, a Ángel Pajuelo y al Grupo Scout 208 Pedro de Valdivia.
Tal y como han señalado el consistorio, se trata de una distinción con la que se reconoce la aportación de personas y colectivos al bienestar social y al desarrollo de la ciudad. La portavoz municipal, María Lozano, ha destacado la trayectoria de la comisión lectora, que cumple 40 años vinculada a la producción literaria, los 55 años del Grupo Scout educando en valores a niños y jóvenes, así como la figura de Ángel Pajuelo como referente del deporte local.
En la sesión también se dio cuenta de la memoria del Plan Estratégico de Subvenciones de 2025, ejecutado al 87,15%, aprobado con los votos del PSOE y el rechazo del PP y Vox.
Además, el pleno ratificó la solicitud para que la Semana Santa villanovense sea declarada Fiesta de Interés Turístico de Extremadura y aprobó conceder la Medalla de Oro de la provincia a la Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes de Extremadura.
