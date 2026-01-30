Don Benito aprueba un presupuesto para 2026 de 48 millones de euros

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado esta semana en sesión plenaria los Presupuestos Municipales para 2026, que ascienden a 47,9 millones de euros, los más elevados de la historia del municipio. Según explicó la alcaldesa, Elisabeth Medina, se trata de un presupuesto «fruto del acuerdo y la estabilidad del actual equipo de gobierno», que permite garantizar la continuidad de los proyectos municipales y una planificación económica orientada al futuro de la ciudad, según explicaron desde el propio consistorio.

El capítulo inversor contempla una partida de 8,93 millones de euros destinados a inversiones repartidas por distintos barrios. Entre las actuaciones previstas destacan cerca de tres millones de euros para la mejora de plazas y calles, con intervenciones en la plaza de las Albercas, plaza de la Constitución, de Mérida y en vías como San Francisco, Segunda Cruz y Primero de Mayo.

En materia de movilidad y apoyo al comercio local, el presupuesto contempla 1,5 millones de euros para la construcción de aparcamientos en altura, que permitirán crear más de 200 nuevas plazas, a las que se suman nuevas zonas de estacionamiento en la urbanización La Zarza. Las cuentas refuerzan además el compromiso social, con más de 13,4 millones de euros en transferencias corrientes, entre ellas más de 600.000 euros en subvenciones nominativas a asociaciones y colectivos locales de carácter social, cultural, deportivo y asistencial.

Apartado social

También se incluyen inversiones dirigidas a las familias y la infancia, como la climatización de los colegios públicos, con 445.000 euros, y la mejora de parques infantiles, con una dotación de 400.000 euros. Desde el equipo de gobierno han subrayado que todo este esfuerzo inversor se realiza «desde la responsabilidad económica», según han subrayado.

Los presupuestos 2026 se aprueban en un contexto socioeconómico que califican como «positivo» para Don Benito, que cerró 2025 con 1.896 personas desempleadas, el mejor dato de los últimos 20 años entre los municipios extremeños de más de 10.000 habitantes,y con una población que alcanza los 38.009 habitantes.

Las cuentas salieron adelante con el rechazo de la oposición del PSOE, que criticó precisamente el incremento del apartado de inversiones en relación al millón que se destinó en el presupuesto del pasado año. Manuel Gómez, portavoz de los socialistas, lamentó que este incremento se deba a que en 2027 habrá nuevos comicios electorales municipales.