Luz verde a una red de gas para planta de biogás en la zona de las Vegas Altas

La Junta de Extremadura ha otorgado autorización administrativa y ha aprobado el proyecto de ejecución de la red de distribución de gas natural destinada al suministro de una planta de producción de biometano en los términos municipales de Don Benito, Medellín y Santa Amalia, según recoge una resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura.

El proyecto contempla la ejecución de una red de más de 2,6 kilómetros de canalización, con presiones de suministro de hasta 10 bares, y una inversión prevista de 212.817 euros, de acuerdo con la documentación técnica.

Noticias relacionadas

26 semanas

Asimismo, tal y como se recoge del documento, el plazo estimado para el desarrollo de las instalaciones es de 26 semanas, a contar desde la ocupación efectiva de los terrenos afectados, y la autorización se concede sin perjuicio de otras licencias o permisos necesarios por parte de las administraciones competentes, ni en régimen de exclusividad.