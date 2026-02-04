Villanueva impulsa una campaña de inteligencia artificial para mejorar el reciclaje

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y Ecovidrio han puesto en marcha una campaña intensiva para mejorar el reciclaje de envases de vidrio en la localidad mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de sensibilizar a la población y aumentar las tasas de reciclaje.

Así lo dio a conocer este martes el concejal de Salud Pública en el Ayuntamiento de Villanueva, Santiago Jiménez, quien explció que, por primera vez, se empleará inteligencia artificial para analizar los datos de recogida, incorporando variables sociodemográficas como la densidad de población y los hábitos de consumo, y comparándolos además con los de otras zonas similares.

Áreas urbanas

Tal y como explicaron los promotores de esta iniciativa en Villanueva de la Serena, la actuación se centrará en varias áreas urbanas comprendidas entre la avenida de Chile y la calle San Miguel, el Camino de Magacela, la zona de la calle José Gallardo a la plaza de las Pasaderas y del paseo Castelar a la calle Teide, lo que afectará a cinco unidades censales de la localidad villanovense y un total de 4.150 habitantes.

La campaña incluirá acciones puerta a puerta, el envío de cartas informativas a los hogares y la visita de un equipo de educación ambiental, que ofrecerá información personalizada, resolverá dudas y reforzará la importancia del reciclaje de vidrio para la protección del medioambiente y la sostenibilidad futura.

Asimismo, el concejal del área recordó que el vidrio se recicla al cien por cien y que con diez botellas de vidrio recicladas se puede ahorrar la energía que consume un teléfono móvil durante casi un año o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a recorrer 15 kilómetros en coche.

Por su parte, el representante de Ecovidrio, Juanjo Zabala, destacó que se trata de una campaña «cercana y con muy buenos resultados», ya desarrollada previamente en ciudades como Mérida, Badajoz o Cáceres.