Villanueva acogerá la carrera por la igualdad el próximo 7 de marzo

Villanueva de la Serena volverá a visibilizar la reivindicación por la igualdad el próximo 7 de marzo con la celebración de la XX Carrera por la Igualdad, una de las citas más multitudinarias del calendario social y deportivo de la localidad, que este año se desarrollará bajo el lema ‘Nuestros pasos hacen historia’.

La prueba, que tendrá como madrina a la villanovense Carlota Carmona, presidenta de la Asociación Cultural Mafalda, forma parte del circuito provincial Carreras Generación Igualdad de la Diputación de Badajoz, integrado por doce localidades pacenses.

La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, subrayó durante la presentación del evento el carácter «reivindicativo, solidario y simbólico» de una carrera que pone el foco en la necesidad de seguir avanzando en conciliación, corresponsabilidad y educación en igualdad desde edades tempranas.

En la misma línea, la diputada de Igualdad, Lourdes Linares, destacó que todas las pruebas del circuito contarán con ludotecas y puntos violetas, si bien ha señalado que la de Villanueva presenta un carácter especial al incluir pruebas simbólicas durante el recorrido.

Actividades complementarias

La jornada arrancará a las doce del mediodía con actividades familiares en el parque de la Constitución y la plaza de España, con hinchables, exhibiciones de baile y servicio de ludoteca. A partir de las tres y media de la tarde se entregará la bolsa del corredor y, como novedad, antes de la salida se sorteará un viaje para dos personas entre los participantes presentes.

La marcha, no competitiva, comenzará a las cinco de la tarde con un recorrido de 2,5 kilómetros por las calles de la localidad y final en la plaza de España, donde los participantes podrán dejar mensajes en el denominado muro de la igualdad, según han detallado.

Por otro lado, las inscripciones ya pueden formalizarse en las instalaciones de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena con un coste de 3 euros, que se destinarán íntegramente a la asociación Plan Mafalda, dedicada a proyectos de apoyo a personas refugiadas y desplazadas en distintas partes del mundo.