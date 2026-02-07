Agricultura de regadío
El Canal del Zújar moderniza su sistema de telecontrol
El proyecto de modernización del sistemade telecontrol de regadío ha supuesto una inversión que ronda los nueve millones de euros
Samuel Sánchez
La Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, que aglutina unas 21.000 hectáreas, ha recibido ya el proyecto de modernización del sistema de telecontrol del regadío, una actuación financiada por el Gobierno de España con una inversión superior a los nueve millones de euros destinada a mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía. En el acto, celebrado ayer en la sede de la comunidad en Don Benito, el presidente de la comunidad, Miguel García, señaó que el nuevo sistema permitirá más de 300.000 comunicaciones diarias en tiempo real, facilitando a los agricultores conocer sus consumos, programar los riegos y optimizar los recursos disponibles.
Digitalización del sistema
La digitalización del sistema, junto a las instalaciones fotovoltaicas existentes, permitirá alcanzar ahorros cercanos al 30% en agua y energía, además de mejorar la gestión mediante una tarificación horaria adaptada al consumo.
Del mismo modo, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana destacó la necesidad de seguir avanzando en eficiencia hídrica pese a la buena situación actual de los embalses, mientras que desde SEIASA se señaló también que la actuación forma parte del Plan de Recuperación y de un conjunto de proyectos en Extremadura que superan los 50 millones de euros de inversión.
