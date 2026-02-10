Detenidos tres trabajadores de una empresa por hurtar productos valorados en 80.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por su presunta implicación en un hurto continuado en una empresa de distribución a supermercados ubicada en el polígono industrial San Isidro de Don Benito, donde se sustrajeron productos valorados en unos 80.000 euros. La Policía Nacional ha señalado en nota de prensa que la investigación se inició tras la denuncia presentada por la propietaria del almacén, que detectó la desaparición de alrededor de 150 palés de mercancía entre los meses de octubre y diciembre del pasado año. Las gestiones realizadas por el grupo de Policía Judicial permitieron centrar las sospechas en tres trabajadores de la propia empresa.

Según la investigación, los empleados aprovechaban su actividad laboral para sacar los productos del almacén y venderlos posteriormente a precios muy inferiores a los del mercado a empresarios de la zona. Los agentes lograron identificar a uno de los compradores, responsable de un establecimiento del polígono Las Cumbres, al que se le imputa un delito de receptación. Las detenciones se llevaron a cabo entre los días 24 y 26 de enero.