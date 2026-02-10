Cultura
Un musical traerá de vuelta lo mejor del nuevo milenio a Villanueva
David Civera, Raúl o Malena Gracia estarán presentes el 13 de junio en Villanueva
Samuel Sánchez
El festival musical ‘Back to the 2000’ se celebrará el próximo 13 de junio en Villanueva de la Serena con una propuesta centrada en la música y los éxitos del cambio de milenio.
Tal y como dieron a conocer ayer en rueda de prensa, el evento tendrá lugar en el anexo al Municipal Villanovense y reunirá a artistas como David Civera, Raúl, El Gusanito, La Madre del Topo, o Malena Gracia, entre otros. Asimismo, desde el consistorio señalaron que el festival busca ofrecer una noche dedicada a recordar canciones y estilos que marcaron una época, con una programación pensada para diferentes generaciones.
Las puertas del recinto se abrirán a las 20.30 horas y la actividad se prolongará hasta las cuatro de la madrugada. El festival estará presentado por el locutor Antonio Hueso y las entradas ya pueden adquirirse a un precio inicial de 15 euros para el primer millar, aunque su valor se verá incrementado a medida que se acerque el evento, según señalan los propios organizadores.
