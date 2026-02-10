Un musical traerá de vuelta lo mejor del nuevo milenio a Villanueva

El festival musical ‘Back to the 2000’ se celebrará el próximo 13 de junio en Villanueva de la Serena con una propuesta centrada en la música y los éxitos del cambio de milenio.

Tal y como dieron a conocer ayer en rueda de prensa, el evento tendrá lugar en el anexo al Municipal Villanovense y reunirá a artistas como David Civera, Raúl, El Gusanito, La Madre del Topo, o Malena Gracia, entre otros. Asimismo, desde el consistorio señalaron que el festival busca ofrecer una noche dedicada a recordar canciones y estilos que marcaron una época, con una programación pensada para diferentes generaciones.

Las puertas del recinto se abrirán a las 20.30 horas y la actividad se prolongará hasta las cuatro de la madrugada. El festival estará presentado por el locutor Antonio Hueso y las entradas ya pueden adquirirse a un precio inicial de 15 euros para el primer millar, aunque su valor se verá incrementado a medida que se acerque el evento, según señalan los propios organizadores.