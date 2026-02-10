Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sale a información pública una planta de aglomerado asfáltico en Don Benito

El proyecto contempla la puesta en marcha de unas instalaciones con capacidad para producir unas 140 toneladas a cada hora

Asfaltado de calles del polígono de San Isidro, en Don Benito.

Asfaltado de calles del polígono de San Isidro, en Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El Diario Oficial de Extremadura publicó este lunes el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental unificada para la instalación de una planta de producción de aglomerado asfáltico en el término municipal de Don Benito, promovida por la empresa MEFIEX.

El proyecto contempla la puesta en marcha de una planta con una capacidad de producción de 140 toneladas por hora, que podrá emplear material procedente de fresado. Asimismo, prevé la valorización de hasta 5.000 toneladas anuales de este tipo de material reciclado.

La instalación se proyecta dentro de la finca denominada ‘Agostaderos’, dentro del propio término municipal dombenitense.

TEMAS

